CAS рассмотрит дело WADA против России

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал график слушаний. Так, стала известна дата рассмотрения дела российской стороны против Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщается на сайте CAS.

Слушание по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) против WADA пройдет в ноябре. Российская сторона намерена опротестовать санкции, наложенные организацией. Отечественный спорт лишился участия в крупных турнирах на четыре года.

При этом российские спортсмены смогут участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом. Запрет коснется Олимпиад, чемпионатов мира, но не чемпионата Европы-2020. Он не считается крупным международным соревнованием.

WADA наложило санкции на российский спорт в декабре 2019-го. РУСАДА также было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

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