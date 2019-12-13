Объяснен процесс обжалования Россией санкций WADA

Глава Российского антидопигового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил, что обжалованием санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) займется Олимпийский комитет России (ОКР). Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Я понимаю, что ОКР имеет право это сделать, и, скорее всего, именно он подаст апелляцию в CAS», — сказал Ганус. Он добавил, что РУСАДА со своей стороны даст комитету доверенность.

При этом вице-премьер Ольга Голодец заявила, что подачей апелляции в CAS займется РУСАДА. Окончательное решение должно быть принято 19 декабря.

12 декабря глава WADA Крэйг Риди высказался о влиянии допингового скандала в России на спортивное сообщество. По его словам, происходящее принесло большие проблемы.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах на четыре года. Речь идет обо всех стартах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, страна не сможет проводить такие соревнования на своей территории. РУСАДА лишили статуса соответствия.

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