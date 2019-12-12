WADA понадобилось больше денег

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что организация нуждается в улучшенном финансировании. Его слова приводит Insidethegames.

По словам Риди, агентству понадобилось больше денег на исследования. Согласно приведенной им статистике, расходы на проведение исследований уменьшились, несмотря на общий рост бюджета агентства. При этом отмечается, что в распоряжении WADA на 2020 год в общей сложности будет 37,44 миллиона долларов.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме этого, страна обязана выплатить штраф в размере 100 тысяч долларов или 10 процентов от своего годового бюджета — это максимально возможное денежное наказание. Также России придется взять на себя все расходы WADA с января по декабрь 2019 года. Полную сумму российская сторона должна будет выплатить к концу четырехлетней дисквалификации.

Риди 1 января покинет пост президента WADA, который он занимал в 2014 года. Его сменщиком станет Витольд Банька, министр спорта и туризма Польши.

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