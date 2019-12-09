Россия заплатит WADA максимально возможный штраф

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно будет выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) штраф в размере 100 тысяч долларов или десяти процентов от своего годового бюджета. Об этом сообщается на сайте WADA.

«Этот штраф является максимально возможным в рамках правил», — говорится в сообщении. Кроме того, России придется взять на себя все расходы WADA с января по декабрь 2019 года. Полную сумму российская сторона должна будет выплатить к концу четырехлетней дисквалификации.

По словам генерального директора WADA Оливье Ниггли, расследования в отношении России дорого обходятся организации. «Думаю, мы приблизились к сумме в восемь миллионов долларов, если считать с первого расследования», — приводит его слова ТАСС.

Материалы по теме «Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта» WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме того, РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора организации Маргарита Пахноцкая признала, что решение WADA было ожидаемым. В WADA призвали Россию извиниться за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!