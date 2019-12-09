WADA потребовало от России извинений

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд призвала Россию извиниться за допинговые манипуляции, проводимые в Московской антидопинговой лаборатории. Ее слова приводит ТАСС.

«Считаю, что это самый большой скандал, который был в мировом спорте. Я бы предложила России извиниться за всю ту боль, которую она причинила спортсменам и болельщикам», — сказала Хеллеланд. Она добавила, что недовольна принятым решением, так как настаивала на более жестких санкциях.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая признала, что решение WADA было ожидаемым.

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