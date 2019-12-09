Глава РУСАДА прокомментировал решение WADA об отстранении России

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отреагировал на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от международных турниров, заявив, что отечественному спорту необходимы глобальные изменения. Его слова доступны на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«После этого необходимо принимать решение президенту. Вопрос сейчас заключается в том, чтобы не пытаться политизировать ситуацию. Нам действительно нужны глобальные изменения», — заявил Ганус. По его мнению, в руководство российским спортом должны прийти «новые лидеры с высоким капиталом доверия».

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Ганус добавил, что спортсмены, в особенности легкоатлеты, в сложившейся ситуации задумываются о смене спортивного гражданства. «Хватит уже "кошмарить" наш спорт, нужно дать спортсменам жить своей жизнью», — заключил глава организации.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира.

Кроме того, РУСАДА признано несоответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. В агентстве заявили, что решение WADA по российскому вопросу было предсказуемым.

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