Ласицкене назвала приговор WADA позором и прошлась по российским чиновникам

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях — это позор. Запись она оставила в Instagram-сторис.

Ласицкене отметила, что не верила в благополучный исход. «Произошедшее сегодня — позор, в дальнейшем планирую бороться за себя и выступать», — подчеркнула легкоатлетка, подчеркнув, что она не собирается менять гражданство. Кроме того, она прошлась по российским спортивным чиновникам, которые защищают спортсменов лишь на словах. По мнению Ласицкене, атлеты в борьбе за свои права остаются одни.

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9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все старты, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Также Россия не сможет подавать заявки на проведение международных турниров.

Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признано не соответствующим кодексу WADA и лишено лицензии на дальнейшую работу. Заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что решение WADA было ожидаемым. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов согласился с позицией WADA.

26-летняя Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы в прыжках в высоту. Она также дважды становилась чемпионкой мира в помещении и дважды выигрывала континентальное первенство в помещении.

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