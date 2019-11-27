Чемпионку мира Ласицкене лишили турнира в Великобритании

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не сможет принять участие в международном турнире World Indoor Tour, организованном под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Об этом сообщает ТАСС.

В команде легкоатлетки рассказали, что приглашение на участие в турнире в Глазго было аннулировано. Организаторы сослались на то, что Ласицкене не сможет вовремя получить необходимый для выступлений нейтральный статус. Соревнования пройдут в феврале 2020-го.

26-летняя Ласицкене — трехкратная чемпионка мира и чемпионка Европы в прыжках в высоту. Она также дважды становилась чемпионкой мира в помещении и дважды выигрывала континентальное первенство в помещении.

25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Кроме того, стране могут запретить принимать международные соревнования.

В 2015 году IAAF лишила статуса Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время отечественные спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

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