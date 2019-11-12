Одетая в бикини Ласицкене отразила удар и вызвалась заменить Акинфеева в сборной

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене опубликовала видео, на котором отбивает удар по воротам, и обратилась к сборной России по футболу. Ролик доступен в Instagram-аккаунте легкоатлетки.

Спортсменка поделилась видео, снятым на пляже. Одетая в бикини Ласицкене отразила удар по воротам. В подписи к ролику она обратилась к сборной России, выразив готовность помочь команде на чемпионате Европы-2020 вместо голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

Фото опубликовано @lasitskene.maria

Ранее 12 ноября «Бизнес Online», сославшись на окружение футболиста, сообщил, что тренер национальной команды Станислав Черчесов связался с Акинфеевым. По информации издания, специалист намерен вернуть игрока в обойму сборной ради чемпионата Европы.

Акинфеев ушел из национальной команды после чемпионата мира 2018 года. Футболист принял решение сосредоточиться на выступлениях за армейский клуб.

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