Бывшего главу российской легкой атлетики уличили в «настоящем обмане»

Бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов заявил, что ушедший в отставку президент Дмитрий Шляхтин обманул руководящий орган. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

Шляхтин покинул пост после того, как независимая организация Athletics Integrity Unit (AIU) решила временно отстранить его и других сотрудников ВФЛА из-за вмешательства в дело прыгуна Данилы Лысенко. Бутов заявил, что Шляхтин заверил членов президиума в том, что ни один работник федерации не был вовлечен в махинации с документами спортсмена. «Оказалось, что все было не так», — заявил Бутов, отметив, что это был «настоящий обман президиума».

О перестановках в руководстве ВФЛА стало известно 23 ноября. Шляхтин подал заявление об отставке, исполняющей обязанности президента федерации была избрана Юлия Тарасенко. Тогда же Бутов покинул состав президиума в знак несогласия с позицией большинства коллег. Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене назвала Тарасенко ставленницей Шляхтина, к увольнению которого она не раз призывала.

21 ноября AIU отстранила Шляхтина за вмешательство в дело Лысенко. Летом 2018-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) дисквалифицировала спортсмена на два года. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных допинг-тестирований в течение 12 месяцев, за что был наказан. В результате расследования дела Лысенко было установлено, что предоставленные им доказательства невиновности могли быть сфальсифицированы, а в подделке документов ему помогали сотрудники ВФЛА.

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