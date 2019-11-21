Российскую легкую атлетику обезглавили

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Об этом в четверг, 21 ноября, сообщается на сайте AIU.

Шляхтин, а также другие сотрудники ВФЛА, занимающие руководящие посты, были наказаны за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Отмечается, что в ходе разбирательств было установлено, что некоторые российские чиновники помогали спортсмену подделать документы, чтобы доказать его невиновность. Фамилии этих чиновников не называются.

Лысенко был отстранен по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на два года, начиная с 3 августа 2018-го. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных допинг-тестирований в течение 12 месяцев, за что был наказан. О том, что предоставленные им доказательства невиновности могут быть сфальсифицированы, сообщалось в мае.

В 2015 году IAAF приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

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