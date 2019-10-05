Глава ВФЛА отреагировал на слова мужа Ласицкене о подарке за победу на ЧМ

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на слова супруга Марии Ласицкене, высмеявший подарок спортсменке за победу на чемпионате мира в Катаре. Его слова передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Функционер подчеркнул, что турнир в Катаре еще не завершился. По его словам, решение о специальных благодарностях атлетам будет приниматься в конце сезона. Кроме того, он охарактеризовал слова мужа спортсменки, как «некорректное».

4 октября Владас Ласицкас, супруг Ласицкене, высмеял благодарность от спортивных чиновников, которую получила спортсменка после победы на чемпионате мира. «Легкоатлетам от ВФЛА достались смс-ка от главы федерации с букетиком», — написал он.

30 сентября Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира. Она выиграла с результатом 2,04 метра. Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

26-летняя Ласицкене возглавляет рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира в ее активе также два золота на мировых первенствах в помещении.

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