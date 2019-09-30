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Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

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Мария Ласицкене

Россиянка Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе. Результаты появились на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) .

Ласицкене победила с результатом 2,04 метра. Эту высоту она взяла с первой попытки. Второе место заняла украинка Ярослава Магучих, на третьем месте расположилась американка Вашти Каннингэм.

Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. По две золотых медали на чемпионате мира у болгарки Стефки Костадиновой, Хестри Клоэт из ЮАР и хорватки Бланки Влашич.

В июле 26-летняя Ласицкене возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира в ее активе также два золота на мировых первенствах в помещении.

Чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир стартовал 27 сентября и продлится до 6 октября.

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