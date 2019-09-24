Ласицкене задумалась о тренировках за рубежом из-за допинг-скандала

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене допустила, что начнет тренироваться за рубежом, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет лишено статуса. Об этом она написала в Instagram.

Ласицкене заявила, что в случае отстранения РУСАДА она начнет тренироваться за пределами России, чтобы быть доступной для допинг-офицеров. «Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде», — добавила она.

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В Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что в данных Московской антидопинговой лаборатории, которые поступили в расположение экспертов организации, были обнаружены следы манипуляций. Российской стороне предоставили время для прояснения ситуации. The Telegraph опубликовала материал, в котором говорилось об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио в случае выявления махинаций с данными столичной лаборатории.

В июле 26-летняя Ласицкене возглавила рейтинг лучших легкоатлеток мира. Российская прыгунья в высоту дважды становилась чемпионкой мира. Она также два раза выигрывала мировое первенство в помещении. На ее счету три золота на командном чемпионате Европы.

Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения статуса РУСАДА, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Сведения были предоставлены WADA в июле этого года.

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