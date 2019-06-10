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Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку

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Мария Ласицкене

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.

Спортсменка призвала руководство организации и всех причастных к этой ситуации уйти в отставку. По ее словам, тренерам, которые считают, что одержать победу без допинга невозможно, также «пора на покой» ради спасения того, что «осталось от российской легкой атлетики».

«Мы можем сколько угодно заниматься самообманом, рассказывая о том, как наших легкоатлетов боится Запад, о миллионах пунктах дорожной карты, которые были выполнены на бумаге, но то, что мы сделали собственными руками с нашей легкой атлетикой за эти несколько лет, ни одна бумага не вытерпит», — пишет Ласицкене.

В январе легкоатлетка заявила, что положительных допинг-проб меньше не стало. Она призвала спортсменов отказываться от допинга для себя, для сборной России и для детей, которые на них смотрят.

В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

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