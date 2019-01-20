Прыгунья в высоту Ласицкене выиграла «Битву полов»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей турнира «Битва полов». Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Соревнования прошли в Москве. В них приняли участие 12 сильнейших отечественных прыгунов в высоту. Ласицкене выиграла с результатом 1249 очков. Второй стала Анна Чичерова (1229 очков). Третье место осталось за Ильей Иванюком (1143 очка). Лучшие попытки каждого из призеров выглядят следующим образом: Ласицкене — 2,03 метра, Чичерова — 2,01 метра, Иванюк — 2,26 метра.

Для определения сильнейшего использовалась таблица подсчета очков венгра Божидара Спириева, основанная на статистических данных и созданная для сравнения результатов мужчин и женщин в прыжках в высоту.

26-летняя Ласицкене — двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы. В 2018 году россиянка была номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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