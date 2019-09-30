Легкоатлетки возмутились вниманием операторов к их интимным зонам

Новый способ съемки легкоатлеток перед стартом вызвал негодование некоторых спортсменок на чемпионате мира, который проходит в Катаре. Об этом сообщает немецкий Bild.

Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер выразила недовольство новым ракурсом: спортсменок перед стартом снимают снизу и сзади. Немецкая спортсменка выразила мнение, что согласование технического новшества прошло без согласования женщин. Она призналась, что испытала неприятные эмоции от такой съемки.

Другая представительница Германии Татьяна Пинто также пожаловалась на нововведение. Легкоатлетическая ассоциация Германии уже сделала запрос в Международную федерацию легкоатлетических федераций (IAAF) по поводу работы телеоператоров на турнире.

29 сентября российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золото на чемпионате мира показав результат 4,95 метра. Россиянка опередила представительницу США Сэнди Моррис.

Чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир стартовал 27 сентября и продлится до 6 октября.

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