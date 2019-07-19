Бывшим игрокам сборной Англии предложили за деньги раскритиковать ЧМ в Катаре

Бывшим игрокам сборной Англии по футболу Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за критику чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Times.

Игроки подтвердили изданию тот факт, что они получили предложение выступить на конференции в Лондоне и раскритиковать страну-хозяйку мундиаля. Это должно было стать частью информационной войны против Катара. Кэмпбелл и Коллимор отказались от денег.

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После победы заявки Катара вспыхнули споры о рациональности проведения матчей чемпионата мира в стране со столь жарким климатом. Кроме того, некоторые футбольные чиновники обвинили страну в подкупе голосов избирательной комиссии. На допрос по делу о коррупции при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2022 в июне был доставлен бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, входивший в комиссию.

В августе 2018-го бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер признал жульничество при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022. По его словам, победа заявки Катара стала возможной из-за давления со стороны Платини.

Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.

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