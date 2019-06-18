Бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает Independent.

Французская полиция задержала Платини в пригороде Парижа утром 18 июня. Арест бывшего главы европейского футбола прошел в рамках расследования коррупции при выборах страны-организатора чемпионата мира-2022, победителем которых стал Катар.

29 июля 2018-го британский BBC сообщил о том, что катарские власти прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения турнира также спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония.

В отношении заявки Катара на проведение турнира уже выдвигались обвинения в коррупции. ФИФА вела расследование на протяжении двух лет, но в итоге обвинения были сняты.

В декабре 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности на восемь лет и оштрафован по обвинению в коррупции. Позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения, сократив срок дисквалификации до шести лет.

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