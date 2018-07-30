В Англии заговорили о проведении ЧМ-2022 вместо уличенного в связях с ЦРУ Катара

Бывший глава Английской футбольной ассоциации (FA) Дэвид Трисман прокомментировал информацию о том, что Катар саботировал заявки конкурентов на проведение чемпионата мира-2022. Слова чиновника передает Daily Mail.

«Если окажется, что Катар нарушил правила Международной федерации футбола (ФИФА), то там нельзя проводить чемпионат мира», — уверен Трисман. Он также добавил, что в случае, если ЧМ-2022 будет отнят у его нынешних организаторов, то ФИФА следует обдумать кандидатуру Англии.

«У нас есть на это ресурсы», —заключил Трисман.

29 июля британский BBC сообщил о том, что в Катаре прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения мундиаля спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония.

В отношении заявки Катара на проведение турнира уже выдвигались обвинения в коррупции. ФИФА вела расследование на протяжении двух лет, но в итоге обвинения были сняты.

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