Арабские страны потребовали лишить Катар ЧМ-2022

Шесть арабских государств потребовали от Международной федерации футбола (ФИФА) перенести чемпионат мира 2022 года из Катара. Об этом в субботу, 15 июля, пишет The Local, ссылаясь на главу ФИФА Джанни Инфантино.

Он сообщил изданию, что с требованием выступили Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет. Они считают, что Катар является «сторонником терроризма» не готов обеспечить безопасность болельщиков, которые приедут на турнир. Эти страны в случае игнорирования их требований готовы бойкотировать чемпионат.

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Инфантино отметил, что страны апеллируют к 85-й статье устава ФИФА, в которой говорится о «непредвиденных обстоятельствах и форс-мажоре» и благодаря которой исполком организации может отменить или перенести турнир из Катара в другое государство.

Также глава ФИФА указал, что эти страны готовы провести опрос среди государств-членов организации относительно смены страны-хозяйки турнира.

Он напомнил, что решение забрать ЧМ у Катара не будет беспрецедентным событием, поскольку в 1986 году ФИФА перенесла чемпионат мира из Колумбии в Мексику.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке терроризма. К бойкоту позднее присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов. Власти Катара все обвинения отвергают и называют изоляцию посягательством на суверенитет эмирата.

Право на проведение чемпионата Катар получил 2 декабря 2010 года.