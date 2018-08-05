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Блаттер признал жульничество при выборе страны-хозяйки чемпионата мира

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Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер в своей книге Ma Vérité («Моя Правда») написал, что Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира-2022. Выдержку из публикации приводит The Times.

По его словам, члены комиссии, выбиравшей страну-хозяйку турнира, проигнорировали рекомендации о том, что страна не сможет грамотно организовать турнир. Победа заявки Катара стала возможной из-за негласной противозаконной договоренности и политического давления со стороны Мишеля Платини, бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который входил в комиссию.

Блаттер пишет, что никто из членов не вчитывался в отчеты о заявках стран-претендентов, потому что они к тому моменту уже сделали свой выбор.

29 июля британская корпорация BBC сообщила о том, что в Катаре прибегали к помощи PR-фирм и агентов ЦРУ для дискредитации заявок других стран. За право проведения турнира спорили США, Южная Корея, Австралия и Япония. В отношении заявки Катара на проведение ЧМ уже выдвигались обвинения в коррупции. ФИФА вела расследование на протяжении двух лет, но в итоге обвинения были сняты.

82-летний Блаттер — восьмой президент ФИФА. Он руководил организацией с 1998 по 2015 год. Швейцарец покинул пост в июне 2015-го на фоне коррупционного скандала, тогда же его отстранили от футбола на восемь лет за незаконный перевод двух миллионов швейцарских франков возглавлявшему в то время УЕФА Мишелю Платини. Позднее срок дисквалификации функционера сократили до шести лет.

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