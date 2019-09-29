Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом

Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Сидорова — единственная из участниц, которой удалось преодолеть планку на высоте 4 метра 95 сантиметров. Это новый личный рекорд спортсменки.

Серебро досталось американке Сэнди Моррис, которая взяла высоту 4,9 метра. Бронзу выиграла гречанка Екатерина Стефаниди с результатом 4 метра 85 сантиметров.

Это первое золото чемпионата мира в карьере Сидоровой. В ее активе две серебряных медали ЧМ по прыжкам с шестом в помещении 2014 и 2018 годов.

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября

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