Российская легкоатлетка отметила победу забегом с пледом вместо флага

rusaf_official / Instagram

Российская легкоатлетка Аксана Гатауллина отметила победу в соревнованиях в прыжках с шестом на юниорском чемпионате Европы, пробежав круг почета с одеялом вместо флага. Видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Гатауллина выиграла турнир с лучшим юниорским результатом в сезоне — 4,36 метра. На соревнованиях в Швеции спортсменка, как и все россияне, выступает в нейтральном статусе, поэтому взять в руки триколор она не имела права. Вместо него Гатауллина взяла плед в горошек и пробежалась с ним.

Российские легкоатлеты не имеют права выступать под своим флагом ввиду дисквалификации ВФЛА. Деятельность организации была приостановлена в 2015 году по причине систематических нарушений антидопинговых правил. Из-за этого все российские легкоатлеты, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустили Олимпийские игры 2016 года.

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