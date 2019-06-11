Тренер российских легкоатлетов пожаловался на притеснения России

Тренер сборной России по легкой атлетике Сергей Клюгин высказался о решении Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Его слова приводит News.ru

«Это чистая политика. Нашу страну уже давно всячески стараются притеснить. Жаль, что так поступают с честными спортсменами, их детьми. Жаль, что им запрещают выступать», — заявил Клюгин.

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Тренер также рассказал, что спортсмены должны выступать под нейтральным флагом. По его мнению, болельщики в любом случае поймут, какую страну представляют атлеты.

9 июня IAAF продлила отстранение ВФЛА. Деятельность российской федерации была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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