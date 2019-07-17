Назван самый проверяемый на допинг российский спортсмен

Российский бегун Сергей Дубровский стал самым проверяемым на допинг спортсменом страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Данные представлены по итогам первой половины 2019 года. Отмечается, что с января по июнь бегун девять раз проходил допинг-тестирование.

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24-летний спортсмен является победителем летнего чемпионата России в беге на 800 метров. На данный момент он не может принимать участие в международных турнирах из-за отсутствия нейтрального статуса, который выдается российским спортсменам Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

В июне 2019 года IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Деятельность ВФЛА была приостановлена в 2015 году из-за систематических нарушений антидопинговых правил. На данный момент российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе.

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