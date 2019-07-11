Ставшую информатором WADA бегунью обвинили в развале российской легкой атлетики

Пожизненно дисквалифицированный тренер Владимир Казарин назвал причины своего отстранения. Его слова приводит «Матч ТВ».

Казарин заявил, что не согласен с дисквалификацией, так как всю жизнь он работал честно. По его мнению, проблемы начались с приходом в группу бегуньи Юлии Степановой. «Я так понимаю, что она пришла в группу с задачей развалить ее — это как раз был 2012 год, после Олимпиады», — отметил он.

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Тренер рассказал, что Степанова постоянно намекала ему на возможность приема допинга, однако он долгое время предлагал ей выступать честно. «Ну и потом, просто чтобы отвязаться от нее, я ей какие-то таблетки сунул. На, говорю, забери. Делай что хочешь. И она это все засняла», — подытожил он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило Казарина в нарушении антидопинговых правил после расследования, проведенного в 2015 году. Поводом для разбирательства стал фильм немецкого телеканала ARD о применении допинга российскими легкоатлетами, информатором для которого выступила Степанова.

По итогам расследования Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Статус российской организации не восстановлен до сих пор, отечественные легкоатлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом.

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