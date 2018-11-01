Ставшая информатором WADA российская бегунья выступила в Белом доме

Российская бегунья Юлия Степанова, ставшая информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA), выступила на антидопинговом саммите в Белом доме. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Американского антидопингового агентства (USADA).

«Мне кажется, что мы с мужем сражаемся не только с допингом, но и с Международным олимпийским комитетом (МОК), и WADA. Мы видим, что WADA сейчас не следует собственным правилам, хотя от спортсменов требует именно этого», — заявила Степанова.

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Кроме того, бегунья принесла извинения за то, что сама принимала допинг, и признала, что его употребление негативно сказалось на ее здоровье. Остальные участники саммита встретили ее выступление овацией. Немецкая шпажистка Клаудия Бокель поддержала Степанову. «Это мы должны извиниться перед тобой за несовершенство антидопинговой системы», — сказала она.

В саммите, организованном в ответ на решение WADA восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), приняли участие 14 спортсменов, министры спорта и лидеры национальных антидопинговых организаций из Австралии, Германии, Ирландии, Канады, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании. Все участники саммита были несогласны с WADA по российскому вопросу.

В 2014 году Юлия Степанова вместе с бывшим сотрудником РУСАДА Виталием Степановым стала информатором WADA. Показания пары легли в основу расследования, по итогам которого ряд российских спортсменов, включая всех легкоатлетов (кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной), не выступил на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сама Степанова отбывала двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга с 2013-го по 2015 год. По этой же причине она не была допущена до Игр-2016.

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