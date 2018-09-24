В WADA объяснили решение восстановить РУСАДА в правах

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди объяснил решение исполкома организации восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Открытое письмо Риди опубликовано на портале Around the rings.

Президент WADA подчеркивает, что 29 из 31 критерия дорожной карты по восстановлению статуса РУСАДА были выполнены. Последние два пункта — признание выводов доклада независимой комиссии, выполненного под руководством Ричарда Макларена, а также предоставление доступа к данным московской лаборатории.

Материалы по теме «Это настоящий садизм» Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге

Определения к обоим критериям были переработаны, а позже представлены российской стороне. Риди подчеркивает, что основной целью агентства было получение доступа к данным лаборатории, что поможет доказать виновность подозреваемых атлетов. «Мы понимаем скептицизм по поводу доступа к данным, которые еще могут содержаться в московской лаборатории. Но определение крайнего срока и угроза возобновления несоответствия РУСАДА ставит WADA в гораздо более сильное положение, чем когда-либо за последние четыре года, особенно с учетом новых, более серьезных санкций», — убежден президент организации.

Решение по восстановлению РУСАДА было встречено неоднозначно. Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт, в частности, отказался принимать данный факт. Он призвал к реформам в WADA.

20 сентября исполком WADA принял решение восстановить РУСАДА в правах. В случае, если российская сторона не предоставит до конца года доступ к данным московской лаборатории, статус РУСАДА будет вновь упразднен.

РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году, после чего разгорелся допинговый скандал, приведший к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Из-за отстранения от участия в Играх сборной России отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом. Им был присвоен статус олимпийских атлетов из России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!