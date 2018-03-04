Россиянка выиграла медаль чемпионата мира и испытала обиду за флаг страны

Российская спортсменка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро зимнего чемпионата мира в прыжках с шестом, испытывает разочарование от того, что лишена возможности пробежать по стадиону с флагом своей страны. Об этом пишет ТАСС.
«Когда две мои соперницы стали бегать с флагами по стадиону, я потихоньку собрала вещи и ушла. Решила не смотреть на все это. Мне обидно и горько от всего, что сейчас происходит. Но я ощущала поддержку трибун», — призналась Сидорова.
Она выступала на соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. В случае ее победы должны были поднять флаг не России, а Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Сидорова стала второй, первое место заняла американка Сэнди Моррис, третьей стала гречанка Екатерини Стефаниди.
Серебряная медаль Сидоровой стала для российских спортсменов третьей на турнире в Бирмингеме. Ранее золотые медали завоевали прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко.
Всероссийская федерация легкой атлетики была бессрочно дисквалифицирована в конце 2015 года из-за допингового скандала. В отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA) говорилось, что российские спортсмены систематически применяют запрещенные препараты.
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