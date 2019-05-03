Дисквалифицированного по допинговому делу россиянина уличили во лжи

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко, дисквалифицированный за нарушения антидопинговых правил, был уличен в фальсификации доказательств своей невиновности. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Лысенко был отстранен по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на два года, начиная с 3 августа 2018-го. Он был недоступен в ходе трех внесоревновательных тестирований в течении 12 месяцев, за что был наказан. Позднее он предоставил доказательства того, что пропустил сдачу проб не по своей вине.

Однако во время слушаний были обнаружены расхождения в устных показаниях Лысенко и изложенными на письме доказательствами. Это было расценено как фальсификация. Спортсмена проинформировали, что это может привести к увеличению срока дисквалификации.

Лысенко было предложено назвать фамилии тех, кто фальсифицировал данные или кто был в курсе происходящего. Таким образом он мог поспособствовать сокращению срока отстранения. В итоге россиянин назвал несколько имен, в том числе двоих чиновников, входящих в состав президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

В 2015 году IAAF приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил. В настоящее время российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения индивидуальных разрешений и в нейтральном статусе. IAAF создала рабочую группу по восстановлению статуса ВФЛА.

Лысенко — чемпион мира 2018 года. Также на его счету серебряная медаль мирового первенства-2017.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!