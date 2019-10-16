Призер Олимпиады рассказал о торговле допингом в российском спорте

Двукратный призер Игр Игорь Транденков рассказал о действовавшей во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в начале 2000-х торговле запрещенными препаратами. Слова бывшего спортсмена приводит «Спорт день за днем».

«Тогда дела обстояли так: заставляют покупать препараты у людей, стоявших во главе федерации, в три раза дороже, чем можно было достать. Потом ловят на допинг-контроле, потому что знают, на что. Простой тест. А потом начиналось вымогание за прикрытие», — рассказал Транденков.

53-летний бывший спортсмен не назвал фамилии причастных к махинациям представителей ВФЛА, однако заметил, что бывший глава ВФЛА Валентин Балахничев должен был знать о данной схеме.

Балахничев занимал пост президента ВФЛА с 1990 по 2015 год. В феврале 2015-го он покинул должность на фоне разгоревшегося допинг-скандала. Международная ассоциация легкоатлетических федераций дисквалифировала его пожизненно.

Транденков дважды становился призером Игр, выступая в прыжках с шестом. Он выигрывал серебряные медали на Олимпиадах в Барселоне и Атланте.

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