Ликвидацию российской легкой атлетики признали практически завершенной

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на отставку президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрия Шляхтина. Слова спортсменки приводит ТАСС.

Она заявила, что пришедшая Шляхтину на смену Юлия Тарасенко также должна незамедлительно покинуть организацию. Чиновницу Ласицкене назвала ставленницей бывшего президента ВФЛА. «Хочу поздравить всех тех, кто продавил это назначение. Вы молодцы, операция по ликвидации российской легкой атлетики практически завершена», — сказала чемпионка.

Об отставке Шляхтина стало известно ранее 23 ноября. Два дня назад чиновник был временно отстранен по решению независимой организации Athletics Integrity Unit (AIU). Он был наказан за вмешательство в расследование дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. В результате разбирательств было установлено, что предоставленные им доказательства невиновности могут быть сфальсифицированы, а в подделке документов ему помогали сотрудники ВФЛА.

Ласицкене — лучшая легкоатлетка Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA). Она не раз выступала с критикой руководства ВФЛА. Так, в октябре она призвала Шляхтина и его команду уйти в отставку.

Ласицкене и другие российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе. В 2015 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила деятельность ВФЛА из-за систематических нарушений россиянами антидопинговых правил.

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