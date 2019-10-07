Ласицкене выступила за отставку руководителей российской легкой атлетики

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене выступила за отставку руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом она написала в своем Instagram.

Спортсменка отреагировала на интервью главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, в котором он назвал отношения с легкоатлеткой «ровными». Ласицкене отметила, что между ней и Шляхтиным нет никаких отношений. «Позиция всей моей команды — руководство ВФЛА должно уйти в отставку», — подчеркнула Ласицкене. Встречаться со Шляхтиным спортсменка не намерена.

Также она заявила, что не рассчитывает на какие-либо призовые от ВФЛА. «Эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали (речь не о деньгах)», — написала Ласицкене, отметив, что руководство федерации при этом «с радостью рассказывает», как оплатило адвокатов для нарушивших антидопинговые правила.

30 сентября Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира. Она выиграла с результатом 2,04 метра. Россиянка стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту.

После этого Владас Ласицкас, супруг Ласицкене, высмеял благодарность от спортивных чиновников, которую получила спортсменка после победы на чемпионате мира. «Легкоатлетам от ВФЛА досталась эсэмэска от главы федерации с букетиком», — написал он. Шляхтин в ответ на это заявил, что решение о специальных благодарностях атлетам будет приниматься в конце сезона, отметив, что слова мужа спортсменки носят некорректный характер.

26-летняя Ласицкене возглавляет рейтинг лучших легкоатлеток мира. Кроме побед на чемпионате мира, в ее активе также два золота на мировых первенствах в помещении.

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