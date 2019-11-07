Баньку выбрали главой WADA

Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька стал президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Решение было принято на совете учредителей организации, передает ТАСС.

Заседание состоялось в польском городе Катовице. Кандидатура Баньки была поддержана единогласно. Он вступит в должность 1 января 2020 года, до этого обязанности президента будет выполнять действующий глава WADA Крейг Риди. Британец возглавляет агентство на протяжении последних шести лет.

35-летний Банька был единственным кандидатом на пост президента WADA. Он занимался легкой атлетикой, участвовал в чемпионатах мира и Олимпийских играх. Министерство спорта и туризма Польши чиновник возглавлял с 2015 года.

В настоящее время WADA изучает причины несоответствия данных из Московской антидопинговой лаборатории с информацией, имеющей в распоряжении агентства. О возможных манипуляциях данными стало известно в сентябре. Об этом сообщал председатель комиссии по соответствию WADA Джонатан Тейлор.

Передача данных столичной лаборатории была одним из условий сохранения статуса Российского антидопингового агентства, которое было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Сведения были предоставлены WADA в июле 2019-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!