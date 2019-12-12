Глава WADA рассказал об отравленных Россией отношениях в спорте

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди высказался о влиянии допингового скандала в России на мировой спорт. Его слова приводит Inside the Games.

«Что касается России, то эта ситуация отравила отношения и принесла спорту огромные проблемы», — сказал Риди. Он подчеркнул, что WADA ответственно подошло к ведению разбирательств. По его мнению, российским чиновникам стоит задуматься, потому что своими действиями они «наносят вред молодым людям».

Риди добавил, что после его прихода на пост главы организации в российском спорте стало меньше нарушений. «Мы стали лучше понимать, как думают мошенники», — заключил он.

Материалы по теме «Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта» WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна

11 декабря Британская олимпийская ассоциация потребовала запретить всем спортсменам из России участвовать в Играх-2020 в Токио. По мнению президента организации Хью Робертсона, россияне не проявили должного уважения к олимпийскому движению.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных турнирах, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Кроме того, страна не сможет проводить такие соревнования. Дисквалификация продлится четыре года. Российское антидопинговое агентство лишили лицензии на дальнейшую работу. Россия планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!