Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Отрывок из его книги приводит издание Mail on Sunday.

По словам Родченкова, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. Кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на Играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам.

По словам Родченкова, Советскому Союзу удалось осуществить задуманное спустя четыре года — на Олимпиаде-1988 года в Сеуле. Информатор WADA уточнил, что он лично руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Родченков заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».