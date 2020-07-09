Соловьев и Губерниев порассуждали о возможной смерти Родченкова

Телеведущий Владимир Соловьев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в программе «Соловьев LIVE» порассуждали о возможной смерти информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Запись доступна на YouTube.

Губерниев указал на то, что местонахождение Родченкова неизвестно. «Я думаю, что его просто уже физически нет», — ответил на это Соловьев. Комментатор поддержал его, заявив, что не исключает такой вариант.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград. При этом долгое время экс-глава московской лаборатории скрывался. В феврале 2018-го Родченков появился на публике в новом облике: у него изменились черты лица и прическа. По его словам, он был вынужден изменить внешность из-за боязни покушения.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Родченков заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».

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