Адвокат Родченкова ответил на обвинения Следственного комитета

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова Джим Уолден ответил на обвинения со стороны Следственного комитета России. Его слова приводит Associated Press.

«Родченков не входил в электронную базу, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, все это фарс», — заявил Уолден. Адвокат добавил, что Родченков готов быть свидетелем в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне, если Россия подаст апелляцию на решение WADA.

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21 декабря в Следственном комитете России заявили, что располагают информацией о передаче Родченковым экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории специалистам WADA. Отмечалось, что Родченков предоставил организации альтернативные данные о россиянах.

9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Родченков, бывший глава лаборатории, заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

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