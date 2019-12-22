В WADA ответили на информацию об изменении Родченковым базы данных россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ответило на информацию об изменении информатором Григорием Родченковым базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает РИА Новости.

В WADA заявили, что придерживаются ранее принятых решений в отношении россиян. В организации добавили, что полную информацию можно получить в рекомендациях комитета по соответствию и в отчете отдела расследований WADA.

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21 декабря официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство располагает информацией о передаче Родченковым экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории специалистам WADA. По ее словам, Родченков предоставил организации альтернативные данные о россиянах.

9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Родченков, бывший глава лаборатории, заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о действующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

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