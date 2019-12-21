Родченкову приписали передачу WADA альтернативных данных о россиянах

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что ведомство располагает информацией о передаче информатором Григорием Родченковым экземпляра архива Московской антидопинговой лаборатории специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA). Ее слова приводит ТАСС.

По словам Петренко, Родченков предоставил WADA альтернативные данные о россиянах, однако происхождение и истинность этой информации «не установлена».

Материалы по теме «Мы — самая опозорившаяся страна в истории спорта» WADA не пощадило Россию. Спортсмены снова остались без флага и гимна

9 декабря Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно связано с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Родченков, бывший глава лаборатории, заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

Родченкову приписывают вину в начале инициировании скандала вокруг России. В 2016 году он бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания легли в основу доклада о существующей в России допинг-системе. Действия Родченкова привели к тому, что России запретили участвовать в Олимпиаде 2018 года, многих отечественных спортсменов отстранили, а Российское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!