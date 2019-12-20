Российский призер Олимпиады отказался выступать под «белым флагом»

Российский боксер Миша Алоян, оценивая санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил, что не хочет выступать под «белым флагом». Слова спортсмена приводит news.ru.

Алоян заявил, что его смущает решение WADA, однако решение об участии спортсменов в международных соревнованиях, по его мнению, должны принимать федерации. «Как спортсмен сборной России я не хочу выходить под белым флагом. Я всегда представлял нашу страну с символикой России на любой экипировке», — подчеркнул Алоян.

Также боксер посчитал, что индивидуально российские спортсмены не должны решать, ехать ли на Олимпийские игры. «Нужно либо ехать командой, либо не ехать», — отметил Алоян.

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11 декабря спортсмен заявил, что готов ехать на Олимпийские игры и другие международные старты под нейтральным флагом, если соответствующее указание поступит от президента Владимира Путина.

Согласно решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены в течение четырех лет не смогут участвовать в международных соревнованиях под флагом страны. Отдельных атлетов в индивидуальном порядке могут допустить на старты под нейтральным флагом.

Алоян в 2016 году был лишен серебра Олимпиады 2016 года из-за допинга. Россиянин попал в число спортсменов, чьи данные были опубликованы хакерской группой Fancy Bear. Также в активе спортсмена есть бронзовая медаль Игр-2012.

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