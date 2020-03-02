Подделку подписей Родченкова подтвердили

Один из лучших британских экспертов подтвердил подделку подписей бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова на документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой. Об этом сообщил адвокат спортсменок Алексей Панич, передает ТАСС.

По словам юриста, подпись сравнили более чем с сотней других ее образцов. Он подчеркнул, что к работе специально привлекли эксперта-почерковеда из Великобритании с опытом более 40 лет. «Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит», — объяснил он.

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Ранее Панич обратил внимание на наличие в предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК) показаниях Родченкова поддельных подписей. После этого Спортивный арбитражный суд (CAS) потребовал у МОК в течение суток предоставить объяснения по данному вопросу.

Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы в ноябре 2017 года за нарушение антидопинговых правил, а их результаты на Играх в Сочи 2014 года были отменены. Три биатлонистки выиграли серебро в эстафете на Олимпиаде, кроме того, Вилухина также показала второй результат в спринте.

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