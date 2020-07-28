В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин

Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева. Об этом сообщает «360».

Инцидент произошел вечером 26 июля рядом с одним из местных кафе. По информации источника, Старцев и Ворогушина первыми начали избивать инвалида с тростью. 40-летний россиянин, отдыхавший в кафе вместе с семьей, заметил это и попытался им помешать. Также в драке участвовала его жена.

Мужчина получил удар по голове, упал на асфальт и не смог подняться. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. По словам супруги погибшего, Ворогушина избила и ее. «У меня есть гематома в области виска. А муж мой получил единственный удар, но смертельный», — рассказала женщина. Она добавила, что теперь Старцева «пытается отмазать половина Барнаула», в этом участвуют в том числе и местные депутаты. «Даже собираются дойти до Москвы», — заметила женщина.

Позднее Следственный комитет России по Алтайскому краю сообщил о задержании 38-летнего подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего. Вместе с ним была задержана женщина, но после допроса ее отпустили. Их фамилии не называются.

По информации Telegram-канала LIFE SHOT, Ворогушина позднее заявила, что мужчина, за которого заступился погибший, не был инвалидом. По ее словам, он достал трость из машины, чтобы разобраться с их компанией. Спортсменка добавила, что погибший ударил ее по лицу.

Ворогушина становилась чемпионкой мира в 2003 и 2006 году, она мастер спорта международного класса. Старцев выступал на всероссийских соревнованиях.