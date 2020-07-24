Бывший хоккеист сборной Чехии умер в 20 лет

Чешский хоккеист, защитник «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела умер в 20 лет. Об этом сообщает Hokejportal.

Спортсмен боролся с опухолью в сердце: болезнь обнаружили у него только в мае 2020-го. «Жизнь порой бывает жестокой. От лица чешского хоккея я хочу выразить свои соболезнования семье Бухтелы, его друзьям и родным», — заявил президент Федерации хоккея Чехии Томаш Краль.

Бухтела представлял сборную Чехии разных возрастов. В минувшем сезоне на чемпионате мира среди хоккеистов до 20 лет он провел семь матчей и заработал четыре очка по системе «гол плюс пас».

Также в сезоне-2019/2020 Бухтела 57 раз выходил на лед в матчах первого дивизиона чемпионата Чехии. На его счету девять заброшенных шайб и 16 ассистов. Бухтела — воспитанник чешского «Слована» из Усти-над-Лабема.