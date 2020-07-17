Бывший российский игрок НХЛ умер в 42 года

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» и «Ванкувер Кэнакс» Алексей Тезиков умер в 42 года. Об этом сообщается на сайте тольяттинской «Лады», воспитанником которой был спортсмен.

По информации клуба, Тезиков почувствовал себя плохо на улице. Хоккеист умер, не приходя в сознание, до приезда скорой помощи. «Лада» выразила соболезнования родным спортсмена.

Тезиков дебютировал в составе «Лады» в сезоне-1995/1996, став чемпионом России. Он начал выступать в НХЛ в 1999-м. Всего защитник провел 30 матчей за «Вашингтон» и «Ванкувер». Вместе с молодежной сборной России спортсмен завоевал серебряную медаль чемпионата мира-1998.

10 июля нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23 года. Спортсмен почувствовал себя плохо на утренней тренировке и скончался в реанимации.