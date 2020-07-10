Российский хоккеист умер в 23 года

Нападающий орского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Южный Урал» Павел Крутий умер в 23 года. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Спортсмен почувствовал себя плохо на утренней тренировке. Врач клуба оказал ему первую помощь, после чего Крутий был доставлен в реанимацию, где впоследствии скончался. Ему был поставлен предварительный диагноз — «тромбоэмболия легочной артерии». ФХР выразила соболезнования родным и близким хоккеиста, назвав его смерть большой потерей.

Крутий выступал за различные клубы ВХЛ с 2017 года. В прошлом сезоне форвард играл за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата он набрал 11 очков.

3 февраля вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Причиной смерти стала саркома Юинга злокачественная опухоль костного скелета.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



