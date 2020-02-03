Хоккеист МХЛ умер в 18 лет

Вратарь казахстанского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Снежные барсы» Вилен Прокофьев умер в 18 лет. Об этом сообщается в Twitter команды.

В ноябре прошлого года у Прокофьева диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль костного скелета. «Вратарь "Снежных барсов" после четырех месяцев борьбы с тяжелым заболеванием ушел из жизни. Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена», — написали представители клуба.

Прокофьев выступал в системе «Барыса», к которой относятся «Снежные Барсы», с 2013 года. Голкипер принял участие в 29 матчах чемпионатов МХЛ. На его счету также четыре встречи в составе юниорской сборной Казахстана.

В октябре 2019 года российский хоккеист Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Причиной смерти стала злокачественная опухоль позвоночника.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!