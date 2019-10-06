Умер хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян

Бывший защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщается на странице Федерации хоккея России (ФХР) в Twitter.

«В течение года наш друг и коллега мужественно боролся с с тяжелой болезнью, но не смог победить недуг», — говорится в сообщении.

Летом прошлого года у Мнацяна обнаружили злокачественную опухоль позвоночника. Спортсмен долгое время лечился в Германии.

Самвел Мнацян являлся воспитанником омского хоккея, выступал за «Авангард-2», «Омских ястребов». Также играл за чешский «Кладно», казахстанские «Арлан и «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», пермский «Молот-Прикамье», альметьевский «Нефтяник» и владивостокский «Адмирал».

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