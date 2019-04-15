Российский хоккеист умер на 43-м году жизни

Бывший российский хоккеист Дмитрий Набоков скончался в возрасте 42 лет. Об этом сообщается на сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

Форвард является воспитанником новосибирской школы хоккея. Профессиональную карьеру Набоков начал в Москве, где с 1993 по 1996 год защищал цвета «Крыльев Советов». В 1996 году нападающий перебрался в Северную Америку, где выступал в разных лигах.

Набоков отметился игрой и за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэк Хоукс» и «Нью-Йорк Айлендерс». В 2000-м форвард вернулся в Росиию. Он защищал цвета таких команд, как новокузнецкий «Металлург», новосибирская «Сибирь» и московское «Динамо». Набоков завершил карьеру игрока в 2011 году, выступая во втором дивизионе чемпионата Австрии.

Набоков отметился также выступлениями на международном уровне. В его активе бронзовая медаль на молодежном чемпионате мира в 1996 году. На турнире в США форвард провел семь матчей и набрал восемь очков (три заброшенных шайбы и пять результативных передач).